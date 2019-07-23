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В Пензе в рамках проекта «БКАД» завершен ремонт 23 объектов

12:16 | 23.07.2019 | Общество

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Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Ремонт 23 объектов завершен в Пензе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильный дороги» («БКАД»). Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

В Пензе в рамках проекта «БКАД» завершен ремонт 23 объектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ориентировочно в середине августа завершится ремонт основных магистралей. Останутся второстепенные дороги, которые находятся на внутриквартальных территориях и в районе частного сектора», — пояснил он.

Юрий Ильин уточнил, что еще предстоит провести ремонтные работы на таких крупных объектах, как улицы Суворова и Володарского, а также Гагаринский путепровод.

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По данным администрации Пензы, в 2019 году в нацпроект «БКАД» включено около 160 объектов.

Как уточняется на сайте городского департамента ЖКХ, общая протяженность отремонтированных участков составит около 108 км. Также в текущем году намечено начать реконструкцию двух капиталоемких объектов — Бакунинского моста и автодороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной.

Графики ремонта дорог синхронизированы с режимом работы ресурсоснабжающих организаций, занимающихся обновлением инженерных сетей.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, в текущем году перед городом стоит задача довести до нормативного состояния 59% автомобильных дорог.

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