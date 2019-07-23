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Количество избирателей в Пензенской области за полгода уменьшилось почти на 2 тыс. человек

15:52 | 23.07.2019 | Общество

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Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Численность избирателей в Пензенской области сократилась за первую половину 2019 года почти на 2 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте облизбиркома.

Количество избирателей в Пензенской области за полгода уменьшилось почти на 2 тыс. человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На 1 января 2019 года численность граждан, обладающих правом голоса на территории региона, составляла 1 млн. 71 тыс. 92 человека, на 1 июля — 1 тыс. 69 тыс. 149. Разница в процентном соотношении — 0,18%.

Уменьшение количества избирателей произошло в большинстве муниципальных районов и городских округов, в том числе в Первомайском районе Пензы — на 355 (0,36%) и Ленинском — на 262 (0,37%), в Земетчинском районе — на 335 (1,77%), в Кузнецке — на 254 (0,38%), в Кузнецком районе — на 180 (0,62%).

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В пяти районах зафиксировано увеличение числа избирателей: в Пензенском — на 1 тыс. 147 (2,22%), в Бессоновском — на 47 (0,13%), в Неверкинском — на 3 (0,02%), а также в Октябрьском районе Пензы — на 177 (0,12%) и Железнодорожном — на 31 (0,04%).

В I полугодии из Пензенской области выбыли 22 тыс. 718 избирателей, из них 12 тыс. 81 снялись с регистрационного учета в связи с изменением места жительства, 8 тыс. 688 человек умерли, 724 — призваны в ряды Вооруженных сил РФ, 217 — выбыли в места лишения свободы, 157 — признаны судом недееспособными, 851 — по другим причинам.

За этот же период в Пензенскую область прибыли 20 тыс. 775 избирателей, из них 14 тыс. 478 — встали на регистрационный учет в связи с изменением места жительства, 5 тыс. 213 — достигли возраста 18 лет, 720 — прибыли из армии, 168 — из мест лишения свободы, 88 — приняли гражданство Российской Федерации, еще 108 — по другим причинам.

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