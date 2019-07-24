В сети «Mr. Gyros» в Пензе выявлены нарушения Общество

Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Нарушения ветеринарного и санитарного законодательства выявлены в сети предприятий быстрого питания «Mr. Gyros» в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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В адрес администрации города неоднократно поступали обращения жителей по поводу закрытия киоска, расположенного на улице Мира около торгового центра «Новозападный». Мэрия направила обращения в территориальные управления Роспотребнадзора и Россельхознадзора для принятия мер в рамках наделенных полномочий по сети объектов, которая в Пензе насчитывала 11 точек.

В результате управление Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области провело внеплановую выездную проверку в отношении индивидуального предпринимателя. В ходе нее выявлено несоблюдение ветеринарного законодательства РФ, составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание об устранении недочетов.

При проведении административного расследования управлением Роспотребнадзора по региону установлены нарушения требований санитарного законодательства в части организации водоснабжения и проведения санитарно-дезинфекционных мероприятий на объектах нестационарной торговли сети «Mr. Gyros».

На индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении и о временном приостановлении деятельности по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», материалы направлены в судебные органы для рассмотрения и принятия решения. Несмотря на это, пока большинство киосков продолжает работать.

Кроме того, выяснилось, что индивидуальный предприниматель установил нестационарный торговый объект по изготовлению и реализации шаурмы на улице Мира самовольно на земельном участке, находящемся в ведении органов местного самоуправления.

Сотрудники администрации Пензы провели выездное заседание, в результате которого был составлен акт подтверждения данного факта. В результате собственник демонтировал данный киоск. Кроме того, предприниматель убрал объект, установленный на улице Лермонтова.