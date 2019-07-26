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В пензенском зоопарке впервые проведут ночные экскурсии

09:03 | 26.07.2019 | Общество

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Пенза, 26 июля 2019. PenzaNews. Акция «Ночь в зоопарке» впервые состоится в пензенском зверинце в субботу, 3 августа. Об этом сообщил директор учреждения Андрей Воскресенский.

В пензенском зоопарке впервые проведут ночные экскурсии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ночь в зоопарке» — это новая для нас, но уже знакомая акция для многих зоопарков страны. В первый раз я стал ее свидетелем в Калининграде три года назад. В этом году ее провел удмуртский зоопарк в Ижевске, [...] поэтому мы решили просто перенять этот интересный опыт», — пояснил он.

Директор пензенского зоопарка отметил, что развлекательная программа начнется в 19.00, а сам зверинец в этот день будет работать до 23.00.

«Ночной зоопарк — это всегда привлекательное зрелище для людей, тем, что они могут увидеть тех животных, которых днем они видеть не могут. [...] Может, будет и немного страшновато здесь ночью, но будут и сюрпризы — квесты, файер-шоу и многое другое, поэтому я всех жителей города приглашаю к нам в гости» — цитирует Андрея Воскресенского пресс-служба регионального отделения Русского географического общества.

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