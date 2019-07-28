В «Спутнике» 12-летие микрорайона отметили фестивалями еды, красок и фейерверков Общество

Пенза, 28 июля 2019. PenzaNews. Сразу несколько тематических фестивалей состоялось на набережной в селе Засечном Пензенской области в рамках праздника «День рождения «Города Спутника» в субботу, 27 июля.

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В течение всего дня на водоеме проходил чемпионат Пензенской области по судомодельному спорту. Миниатюрные корабли ярким цветом и звонким звуком моторов привлекали внимание не только болельщиков, но и случайных прохожих.

На верхней части набережной развернулась ярмарка изделий ручной работы, где можно было приобрести посуду из глины, сувениры из дерева, разнообразные украшения и одежду.

На фонтанной площади шел праздничный концерт с участием различных творческих коллективов и исполнителей Пензы. Во второй половине дня он сменился дискотекой, которая перетекла в пенную вечеринку и фестиваль красок. Среди их участников больше всего было подростков и молодежи. Некоторые специально пришли в купальных костюмах или одежде, которую не жалко намочить пеной и водой из фонтана или испачкать разноцветными красками холи.

Также после полудня на отдельной площадке стартовал второй день фестиваля «Summer Craft Fest». Там посетители могли подкрепиться бургерами, сырами, колбасами, шашлыком, бараниной на вертеле и другими мясными блюдами от пензенских поваров.

В большом разнообразии были представлены напитки. География их производителей оказалась шире, чем в случае с едой: в Засечное привезли образцы продукции из Пермского края, Иваново, Тулы, Санкт-Петербурга, Ярославля, нескольких городов Московской области, Липецка, Пскова и даже из-за рубежа — США и Шотландии. Напитки предлагали на дегустацию и местные компании.

Кроме того, для гостей мероприятия было организовано выступление музыкальных групп, например, «Любители этого дела», развлекательная программа с конкурсами, кибертурнир по игре «FIFA» и конкурс мисс «Summer Craft».

Поблизости проходил фестиваль еды, где всем желающим было предложено поесть шашлык и плов, которые готовили прямо на площадке.

Яркой частью праздника стал фестиваль воздушных змеев, некоторые из которых достигали в длину нескольких метров. Необычное зрелище привлекло внимание не только детей, но и взрослых.

Праздник завершился всероссийским фестивалем фейерверков «Огни «Спутника». В нем приняли участие команды пиротехников из разных городов.