В Кузнецке у прокуратуры появится собственное здание Общество

Пенза, 29 июля 2019. PenzaNews. Административное здание, в котором разместятся сотрудники прокуратуры Кузнецка и Кузнецкого района, планируется построить во втором по величине городе Пензенской области.

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Генеральный подрядчик будет определен по результатам электронного аукциона, объявленного региональной прокуратурой.

Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 79 млн. 554 тыс. 900 рублей. Источником финансирования является федеральный бюджет.

Планируется, что здание возведут по адресу: Кузнецк, улица Комсомольская, 34А. Строительство будет осуществляться в стесненных условиях застроенной части города.

По проекту, на первом этаже будут находиться тамбур, холл, гараж на две машины с техническим помещением, конференц-зал, комнаты приема граждан, персонала и охраны, архивы и кабинет помощника.

На втором предусмотрены кабинеты помощников прокурора, прокурора и заместителей, заведующей канцелярии, а также комната хранения вещественных доказательств.

На третьем этаже будут размещены помещения специального назначения, кабинеты помощников прокурора, прокурора и заместителя.

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Кроме того, на каждом надземном этаже проектом предусмотрено устройство санузлов и комнат уборочного инвентаря. Сообщение между этажами будет осуществляться по лестничной клетке.

Входная группа в здание предусматривает наличие пандуса. При этом предполагается, что движение маломобильных граждан будет ограничено первым этажом.

Ожидается, что в здании будут работать более 20 человек.

Электронный аукцион по определению генподрядчика назначен на 5 августа.

Весь объем работ по контракту должен быть выполнен по 30 ноября 2020 года.

В настоящее время прокуратура города Кузнецка располагается в здании №234А на улице Ленина, Кузнецкого района — на улице Кирова, 184.