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Около мэрии Кузнецка установят новую доску почета

12:01 | 02.08.2019 | Общество

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Кузнецк, 2 августа 2019. PenzaNews. Новая доска почета будет установлена взамен существующей в сквере около здания администрации Кузнецка Пензенской области.

Около мэрии Кузнецка установят новую доску почета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На данный момент ее эскиз проходит этап согласования, после чего планируется приступить к изготовлению конструкции.

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Как и на предыдущей доске почета, на новой будет предусмотрено место для 12 табличек с названиями лучших предприятий, организаций и учреждений, а также для 18 фотографий кузнечан, достигших наиболее высоких результатов в трудовой деятельности.

Замена конструкции стала возможной благодаря гранту, полученному по итогам федерального конкурса малых городов и исторических поселений в 2018 году на благоустройство центральной части Кузнецка.

Предполагается, что торжественное открытие доски почета состоится в День города, 21 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

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