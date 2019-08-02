Около мэрии Кузнецка установят новую доску почета Общество

Кузнецк, 2 августа 2019. PenzaNews. Новая доска почета будет установлена взамен существующей в сквере около здания администрации Кузнецка Пензенской области.

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На данный момент ее эскиз проходит этап согласования, после чего планируется приступить к изготовлению конструкции.

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Как и на предыдущей доске почета, на новой будет предусмотрено место для 12 табличек с названиями лучших предприятий, организаций и учреждений, а также для 18 фотографий кузнечан, достигших наиболее высоких результатов в трудовой деятельности.

Замена конструкции стала возможной благодаря гранту, полученному по итогам федерального конкурса малых городов и исторических поселений в 2018 году на благоустройство центральной части Кузнецка.

Предполагается, что торжественное открытие доски почета состоится в День города, 21 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.