ТАСС получит 500 тыс. рублей за одно интервью и 15 новостей о Пензенской области Общество

Пенза, 3 августа 2019. PenzaNews. Государственное автономное учреждение «Информационный центр «Пензенская правда» в лице главного редактора Павла Шишкина заключило с ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» в лице руководителя управления продаж рекламы и спецпроектов департамента продаж Тамары Баймаруковой договор возмездного оказания услуг на 500 тыс. рублей.

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В его рамках исполнитель должен подготовить и разместить на сайте Tass.ru информацию о социально-экономической, общественно-политической и этноконфессиональной ситуации в Пензенской области.

Согласно приложению к договору, услуги по информсопровождению включают в себя публикацию одного интервью с представителем заказчика объемом не менее 5 тыс. печатных знаков стоимостью 125 тыс. рублей. Кроме того, на сайте федерального СМИ должно быть размещено 15 новостных сообщений объемом не менее 500 печатных знаков стоимостью 25 тыс. рублей каждое.

При этом в документе прописано, что текстовый материал предоставляется «Пензенской правдой».

Весь объем работ по договору, заключенному 23 июля, необходимо выполнить до 30 сентября 2019 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», функции и полномочия учредителя в отношении ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда» выполняет департамент информационной политики и СМИ Пензенской области, который возглавляет Олег Синенков.

Главным редактором государственного автономного учреждения является Павел Шишкин. Он же занимает пост председателя регионального отделения Союза журналистов России (СЖР).

4 июля 2019 года ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда» заключило договор с зарегистрированным в Туле ООО «Центр информации» на 500 тыс. рублей. Он предусматривает публикацию 25 сообщений о Пензенской области стоимостью 20 тыс. рублей каждое в срок до 31 августа.



5 июля был подписан договор с ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня» на 500 тыс. рублей. В его рамках намечено до конца августа опубликовать 26 материалов о регионе, каждый из которых обойдется в 17 тыс. 500 рублей, и одно интервью за 45 тыс. рублей.

11 июля был заключен договор с ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Поволжье» на 495 тыс. 360 рублей. Он предусматривает публикацию в период до 25 декабря 33 пресс-релизов о ситуации в Пензенской области стоимостью 13 тыс. 800 рублей каждый и размещение одного интервью за 39 тыс. 960 рублей.