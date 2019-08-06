Подведены итоги аукциона на I этап реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября в Терновку Общество

Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Пензенская компания «Автодорога» признана победителем электронного аукциона на выполнение первого этапа реконструкции дороги от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной, а именно — участка до улицы Бийской.

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Соответствующее решение 5 августа приняла аукционная комиссия во главе с начальником управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области Сергеем Мокроусовым.

Организация «Автодорога» предложила наиболее низкую цену государственного контракта — 390 млн. 773 тыс. 42 рубля 95 копеек.

Другим участником аукциона было нижегородское ООО «Фирма «Магистраль», выразившее готовность выполнить весь объем работ почти за 393 млн. рублей, при этом начальная (максимальная) цена составляла около 399 млн. рублей.

Предполагается, что заказчик — ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» — заключит контракт с победителем в ближайшее время. Он будет рассчитан на период по 1 октября 2021 года.

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Ранее мэр Пензы Виктор Кувайцев назвал автодорогу от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной одним из наиболее значимых объектов, реконструкцию которых планируется начать по проекту «БКАД» в 2019 году.

Осенью 2018 года на проектно-сметную документацию было выдано положительное заключение.

Ожидается, что в ходе первого этапа будет реконструировано почти 550 метров улицы 40 лет Октября и более 1,1 км от нее до улицы Бийской. Проектом предусмотрено проведение подготовительных работ, в том числе переустройство сетей наружного водоснабжения, связи, газопроводов, а также защита существующих кабелей.

В результате реконструкции на автодороге будет организовано четыре полосы движения — по две в каждом направлении.