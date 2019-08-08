В Пензе в районе улицы Попова начали санитарную рубку деревьев Общество

Пенза, 8 августа 2019. PenzaNews. Рабочие компании «Артек» приступили к санитарной рубке деревьев на Западной поляне в Пензе.

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Они осуществляют ее на территории, ограниченной улицей Попова — от дома №44 до улицы Ленинградской — и Олимпийской аллеей.

По имеющейся информации, договор с фирмой заключила администрация муниципального автономного учреждения «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского», в ведении которого находится Олимпийская аллея.

Сотрудники организации ориентируются на метки, предварительно нанесенные на зеленые насаждения по итогам их обследования специалистами. В зависимости от числа красных точек на стволе выполняется валка или опиловка.

Предполагается, что этот зеленый массив будет очищен от больных, поврежденных и усыхающих деревьев.

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Участки, на которых трудятся сотрудники подрядной организации, обозначены сигнальными лентами. Вместе с тем в некоторых местах временное ограждение повредили прохожие.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле 2018 года губернатор Иван Белозерцев, осматривая территорию вблизи педагогического института Пензенского государственного университета, где на тот момент велись работы по благоустройству, обратил внимание на необходимость дальнейшего развития зеленой зоны на Западной поляне.

22 июля 2019 года он потребовал приступить к вырубке аварийных деревьев и уборке сухостоя в районе улиц Попова и Ленинградской, чтобы облагородить эту территорию по примеру Олимпийской аллеи.