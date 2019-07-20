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Белозерцев поставил в пример деятельность «Рисана» на территории парка в Арбеково

17:42 | 20.07.2019 | Общество

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Пенза, 20 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поставил в пример деятельность строительной группы «Рисан», занявшуюся в Пензе благоустройством территории вблизи возводимых ею домов, некоторые из которых располагаются там, где ранее находился парк имени Ульяновых и росло большое количество деревьев.

Белозерцев поставил в пример деятельность «Рисана» на территории парка в Арбеково. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня объезжаем с городской властью объекты Пензы. Начали с осмотра территории парка имени Ульяновых в Арбеково. Яркий пример участия бизнеса в социальных проектах. Строительная компания выделила 25 млн. рублей на благоустройство парка. Проект разработан с учетом мнения жителей», — написал Иван Белозерцев в «Твиттере» в субботу, 20 июля.

С момента начала реконструкции, которая ведется в районе детского парка, входящего в структуру ЦПКиО имени В.Г. Белинского, асфальтовое покрытие дорожек заменено на плитку, установлены лавочки, обустроена спортивная площадка. Также проектом предусмотрены игровые зоны.

По данным застройщика, работы будут завершены в конце августа.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», несколько лет назад гражданские активисты собирали подписи и проводили акции в защиту парка имени Ульяновых в Пензе. Однако результата это не дало: большое количество деревьев оказалось вырублено, а на территории, ранее составлявшей основу парка, была начата стройка.

В августе 2011 года Василий Бочкарев, занимавший на тот момент пост губернатора, негативно отозвался о вырубке парка имени Ульяновых в Арбеково и подверг резкой критике отсутствие у чиновников беспокойства за состояние зеленых насаждений в Пензе.

Фоторепортаж

Строительство жилых домов и других объектов в Арбеково

В марте 2013 года мэр Пензы Роман Чернов заявил, что на реконструкцию парка из бюджета города будет направлено 35 млн. рублей, а еще 25 млн. рублей выделит «Рисан». По его словам, это было основным условием, при котором власти Пензы согласились на дальнейшее освоение этой территории застройщиком.

В августе 2017 года гендиректор строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол сообщил, что в парке предлагается обустроить фонтан и восстановить яблоневый сад, если этот проект найдет отклик у мэрии.

В марте 2019 года Ольга Канакина, сменившая Сергея Лисовола на посту руководителя СГ «Рисан», представила разработанный архитектурным бюро «Вещь» проект реконструкции территории между детским парком, улицей Одесской, жилым комплексом «Новые сады» и проспектом Победы. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и руководители профильных управлений положительно оценили задумку проектировщиков. Вскоре застройщик приступил к реализации проекта.

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