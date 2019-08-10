Пензенские поисковики отправятся в Белоруссию
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Пенза, 10 августа 2019. PenzaNews. 26 человек в составе сводного поискового отряда Пензенской области отправятся в экспедицию в Белоруссию в субботу, 10 августа.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова, активисты отрядов «Поиск-вездеход», «Пензаэнерго», «Комбат» и «Азимут-58» будут работать в местах боев пензенской 61-й стрелковой дивизии — на территории Рогачевского района Гомельской области — до 26 августа, причем это будет уже девятая экспедиция в республику.
«За 8 лет работы пензенских отрядов совместно с 52-м отдельным специализированным батальоном Белоруссии были обнаружены останки 311 бойцов и командиров Красной армии, установлены имена 68 человек, в том числе 10 земляков», — уточнила собеседница агентства.
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Она пояснила, что в этом помогли медальоны, орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и «За отвагу».
«В 2018 году поисковики подняли в Белоруссии останки 59 солдат и офицеров Рабоче-крестьянской Красной армии. Имена двух бойцов были установлены по медалям «За отвагу». Лейтенант Бакалдин Николай Николаевич, уроженец Ульяновской области, благодаря работе пензенских поисковиков был захоронен на родине рядом с женой, а медаль «За отвагу» №98361 красноармейца Якушко Савелия Трофимовича была передана его дочери, проживающей в Новосибирской области», — сказала Лариса Казакова.
По ее словам, с начала 2019 года представители отрядов «Поиск-вездеход», «Комбат» и «Пензаэнерго» приняли участие в экспедициях в Орловскую область и Карелию, в ходе которых были подняты останки 79 бойцов и командиров РККА, установлены имена 29 человек, двое из которых — уроженцы Тамалинского и Пачелмского районов Пензенской области.