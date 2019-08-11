Предлагается расширить перечень наград, дающих право на присвоение звания ветерана труда Общество

Пенза, 11 августа 2019. PenzaNews. Перечень наград и поощрений, дающих право на присвоение почетного звания «Ветеран труда Пензенской области», который в настоящее время насчитывает 28 позиций, планируется дополнить еще двумя.

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Согласно законопроекту, внесенному на рассмотрение Законодательного собрания, это почетная грамота правительства Пензенской области, а также почетная грамота губернатора и спикера регионального парламента.

Как отмечается в пояснительной записке за подписью министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексея Качана, в период с 3 июня 1998 года по 25 марта 1999 года главой исполнительной власти региона являлся губернатор, который возглавлял правительство. Все нормативные правовые акты в это время издавались за подписью «губернатор – председатель правительства».

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Почетные грамоты губернатора в этот период не вручались, а 605 человек, награжденных почетной грамотой правительства Пензенской области оказались лишены права на присвоение звания ветерана труда региона.

В 2004 году была учреждена почетная грамота губернатора и председателя Законодательного собрания Пензенской области, которая также не включена в перечень наград, дающих гражданину право на присвоение звания ветерана труда. За период с 5 октября 2004 года по 30 сентября 2011 года данного вида поощрения были удостоены 56 человек.

Таким образом, после принятия законопроекта список ветеранов труда Пензенской области пополнит 661 человек.

В связи с этим в бюджете региона планируется предусмотреть дополнительные средства на осуществление ежемесячной денежной выплаты в 500 рублей. С учетом расходов на доставку только в последние четыре месяца 2019 года на это потребуется 1,3 млн. рублей.