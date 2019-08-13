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В Пензенской области за полгода изъято более 130 кг выпечки и сладостей

08:58 | 13.08.2019 | Общество

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Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. 30 партий нестандартных хлебобулочных и кондитерских изделий общим весом более 130 кг изъято из оборота в Пензенской области в первой половине 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области за полгода изъято более 130 кг выпечки и сладостей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве отметили, что по всей выявленной нестандартной продукции должностные лица применяли меры административного воздействия.

В управлении добавили, что всего за полугодие по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию пестицидов, микотоксинов и солей тяжелых металлов, исследовано 234 образца товаров данной группы, по физико-химическим — 689 проб, по радиологическим — 16, по микробиологическим — 702, на содержание ГМО — 96.

«По результатам экспертизы было выявлено несоответствие 20 образцов — шести хлебобулочных и 14 кондитерских изделий — по физико-химическим показателям. 27 проб кондитерской продукции не отвечало требованиям по микробиологическим параметрам. Неудовлетворительных образцов по санитарно-химическим показателям не выявлено. Наличие ГМО, радиоактивных веществ в пробах хлебобулочных и кондитерских изделиях не обнаружено», — пояснили в пресс-службе.

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