Стартовал отбор молодых инвалидов, стремящихся осваивать «Новые берега» под Пензой Общество

Пенза, 13 августа 2019. PenzaNews. Конкурсный отбор молодых инвалидов и выпускников интернатов, претендующих на заселение в первые два дома на территории строящегося арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка Пензенской области объявлен во вторник, 13 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам инициатора проекта, главы некоммерческой организации «Благовест», исполнительного директора АНО «Квартал Луи», члена Общественной палаты России Марии Львовой-Беловой, попробовать свои силы могут молодые люди с ограниченными возможностями здоровья из всех регионов России.

Она пояснила, что главным критерием отбора будет социальная активность инвалида и его желание приносить пользу обществу.

«Мы предоставляем жилье за развитие какого-либо социального проекта, вклад в развитие инклюзивных практик в России. Если это семья с приемным ребенком-инвалидом, они становятся экспертами по консультированию приемных семей, которые воспитывают или хотят взять на попечение детей с инвалидностью», — сказала Мария Львова-Белова в ходе посещения стройплощадке во вторник, 13 августа.

Она уточнила, что первые два дома планируется сдать в эксплуатацию в ноябре.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», символический старт созданию арт-поместья «Новые берега» был дан в поле на окраине села Богословка Пензенской области 30 мая 2018 года.

На территории арт-поместья намечено возвести 10 домов, в которых смогут жить 80 человек. Также будут построены другие объекты, в частности, кинотеатр, кафе, пекарня, мини-ферма и гостиница для животных.

Часть строений будет предназначена для проживания выпускников центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», остальные займут приемные семьи, бывшие воспитанники домов-интернатов и многодетные семьи, желающие помогать людям с ограниченными физическими возможностями.

Планируется, что жилье членам коммуны будет предоставляться на один год.

Инициатором проекта «Новые берега» является член Общественной палаты России, председатель пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.