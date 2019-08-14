Левый поворот к Монтажному с трассы М5 решили пока не запрещать Общество

Пенза, 14 августа 2019. PenzaNews. Левый поворот к поселку Монтажный с федеральной трассы М5 «Урал», который водители используют при движении со стороны Чемодановки в направлении Пензы, пока запрещать не будут, хотя это планировалось сделать с 12 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Никитина.

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«Движение транспортных средств на пересечении федеральной дороги М5 «Урал» и улицы Ушакова, ведущей к поселку Монтажный, в настоящее время осуществляется по старой схеме», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, специалисты сейчас изучают, как лучше организовать проезд на этом отрезке.

«В целях повышения безопасности дорожного движения на данном аварийно опасном участке вопрос о возможности запрета левого поворота с автодороги М5 в поселок Монтажный прорабатывается дополнительно», — пояснила Ирина Никитина.

Представитель «Поволжуправтодора» добавила также, что точные сроки, когда будет завершена эта работа, пока неизвестны.

Фоторепортаж

Обстановка на дороге от Заречного до трассы М5

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 августа пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор» распространила информацию о том, что с 12 августа будет запрещен левый поворот к поселку Монтажный с федеральной трассы М5 «Урал», который водители используют при движении со стороны Чемодановки в направлении Пензы.

Основной причиной принятия такого решения была названа высокая аварийность на данном участке.

Водителям, которым с трассы М5 необходимо попасть непосредственно в Монтажный или в город Заречный, было предложено использовать транспортную развязку при въезде в Пензу, разворачиваться, доезжать до регулируемого перекрестка и поворачивать направо — в сторону поселка.

В связи с этим глава Заречного Олег Климанов направил в адрес председателя правительства Пензенской области Николая Симонова письмо, в котором выражено несогласие с решением ФКУ «Поволжуправтодор». В ходе совещания в администрации ЗАТО он напомнил, что по-прежнему считает неправильным запрет левого поворота с трассы к Монтажному.