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В литературном музее Пензы открыт штаб «Зеленой волны»

08:35 | 15.08.2019 | Общество

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Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. Штаб экологического движения «Зеленая волна», работающего под эгидой регионального отделения Русского географического общества, открыт на базе литературного музея Пензы.

В литературном музее Пензы открыт штаб «Зеленой волны». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Планируется, что он будет координировать работу ячеек движения «Зеленая волна» по всему региону, продолжать работу по поддержке и объединению разрозненных экологических инициатив, а также по поощрению и стимулированию активистов.

Под экологический центр выделено помещение по первом этаже здания. Начат процесс его обустройства, в том числе оснащение мебелью и оформление стендов.

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Как сообщает пресс-служба реготделения РГО, штаб будет работать по будням.

Пензенский областной фонд научно-технического развития при поддержке областного отделения Русского географического общества реализует проект «Экологический центр «Зеленой волны» с 1 июня 2019 года. Он предусматривает выведение экологического движения «Зеленая волна» на новый уровень работы.

В рамках проекта будет организован ряд акций, проведены экспедиции по бассейнам рек региона, а также исследования и просветительские мероприятия.

Фонд получил на реализацию данной инициативы президентский грант в сумме более 5,9 млн. рублей.

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