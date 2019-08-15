В литературном музее Пензы открыт штаб «Зеленой волны» Общество

Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. Штаб экологического движения «Зеленая волна», работающего под эгидой регионального отделения Русского географического общества, открыт на базе литературного музея Пензы.

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Планируется, что он будет координировать работу ячеек движения «Зеленая волна» по всему региону, продолжать работу по поддержке и объединению разрозненных экологических инициатив, а также по поощрению и стимулированию активистов.

Под экологический центр выделено помещение по первом этаже здания. Начат процесс его обустройства, в том числе оснащение мебелью и оформление стендов.

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Как сообщает пресс-служба реготделения РГО, штаб будет работать по будням.

Пензенский областной фонд научно-технического развития при поддержке областного отделения Русского географического общества реализует проект «Экологический центр «Зеленой волны» с 1 июня 2019 года. Он предусматривает выведение экологического движения «Зеленая волна» на новый уровень работы.

В рамках проекта будет организован ряд акций, проведены экспедиции по бассейнам рек региона, а также исследования и просветительские мероприятия.

Фонд получил на реализацию данной инициативы президентский грант в сумме более 5,9 млн. рублей.