В Пензе приступили к восстановлению звонницы в районе оборонительного вала Общество

Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. Рабочие установили в историческом центре Пензы несколько элементов обновленной звонницы, которая ранее была демонтирована в рамках благоустройства оборонительного вала на улице Кирова.

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Они закрепили самую длинную часть конструкции, состоящую из четырех вертикально расположенных деревянных брусьев и перекладин, соединенных между собой наверху.

В основание возвращена мортира, которая теперь находится на новой подставке из дерева и металла. Каменный постамент для нее остался прежним.

Верхняя часть звонницы пока не установлена, но уже собрана на земле. В настоящее время рабочие пропитывают доски и брусья специальным раствором, чтобы защитить их от влаги и насекомых.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», зимой 2017 года губернатор Иван Белозерцев предложил построить современную лестницу с видовыми площадками от улицы Кирова к восстанавливаемому в Пензе Спасскому кафедральному собору.

Впоследствии объект, состоящий из деревянной звонницы с мортирой, был принят в муниципальную казну города и передан в оперативное управление МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского». По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, это сделано для того, чтобы было основание для выполнения работ по благоустройству территории.

11 апреля 2019 года МАУ «ЦПКиО имени В.Г. Белинского» и ООО «Пензенская инновационная компания» («ПИК») заключили муниципальный контракт на благоустройство оборонительного вала и близлежащей территории в исторической части Пензы на сумму более 22 млн. рублей. Он предусматривает строительство лестницы, замену деревянных конструкций звонницы «Мортира», обустройство декоративной подсветки и другие виды работ.

В середине июля рабочие спилили звонницу и убрали мортиру, стоявшую рядом с ней.