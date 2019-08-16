От укусов клещей в Пензенской области с начала сезона пострадали 2,4 тыс. человек Общество

Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Более 2 тыс. 370 пострадавших от нападения клещей, в том числе свыше 650 детей и подростков в возрасте до 14 лет, обратились в медицинские учреждения Пензенской области с начала сезона активности членистоногих. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, в отношении всех пациентов приняты стандартные меры профилактики.

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) лабораторно исследованы более 1,6 тыс. клещей, снятых с людей. В 267 из них — 16,6% — обнаружены возбудители инфекции.

Всего в 2019 году диагностировано 33 случая заболевания ИКБ: у жителей Вадинского, Каменского, Камешкирского, Мокшанского, Пачелмского, Пензенского и Сердобского районов и города Пензы.