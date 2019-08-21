Евгений Трошин рассказал о своей новой работе Общество

Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. Приоритетным направлением работы фонда «Здоровая страна», центральный офис которого находится в Москве, являются реабилитация и ресоциализация нарко- и алкозависимых граждан, при этом в дальнейшем планируется в большей степени сконцентрироваться на вопросах поддержки людей старшего поколения, лиц с психическими заболеваниями и детей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил бывший министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин, возглавивший фонд 16 августа.

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«Я курирую регионы. […] Встречаюсь с коллегами, посещаю учреждения, оцениваю уже реализуемые проекты с профессиональной точки зрения с учетом имеющегося опыта. Подсказываю коллегам, где, что и как можно сделать, если есть проблемы» — сказал Евгений Трошин в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

По его словам, его новая работа во многом предполагает взаимодействие с теми же федеральными структурами, что и на посту регионального министра.

«Я достаточно мобилен, коммуникабелен. Для меня никаких проблем не составляет смена места жительства, смена места работы, тем более, что мне это интересно. По идее, это толчок к некоему развитию», — отметил собеседник агентства.

Евгений Трошин подчеркнул, что планирует поддерживать связь с Пензенской областью.

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«Я с нашей областью всегда готов сотрудничать, тем более, она мне многое дала — опыт, знания. Это мой родной регион. Пока, на текущий момент времени, в планах нет проектов, но мы в перспективе с [заместителем председателя правительства Пензенской области] Олегом Васильевичем Яговым обсуждали, что такая возможность существует», — пояснил президент фонда «Здоровая страна».

Он добавил также, что несколько идей для совместной реализации предложила почетный гражданин Пензы Светлана Пинишина.

«Мы обязательно встретимся — либо на площадях офиса в Москве, либо в нашем родном субъекте [федерации] для того, чтобы посмотреть и обсудить эти вопросы. Если будут какие-то пожелания, мы с радостью откликнемся, будем что-то решать», — уточнил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о своей деятельности в период после увольнения из пензенского Минтруда и до начала работы в столичном фонде, Евгений Трошин сказал, что знал, чем будет заниматься дальше, так как была достигнута соответствующая договоренность с председателем попечительского совета «Здоровой страны» Дмитрием Валюковым, и перед тем, как приступить к новому делу, ему дали возможность отдохнуть и провести время с семьей.