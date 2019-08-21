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Под Пензой обнаружено место гнездования птицы, занесенной в Красную книгу

13:30 | 21.08.2019 | Общество

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Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. Новое место гнездования скопы, занесенной в Красную книгу России, обнаружено при участии орнитолога Вячеслава Фролова в окрестностях селя Лямзяйка Пензенской области.

Под Пензой обнаружено место гнездования птицы, занесенной в Красную книгу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза, на территории субъекта федерации, по экспертной оценке, обитают три–четыре гнездящиеся пары и пять–шесть одиночных летне-кочующих птиц, есть умеренная тенденция к увеличению численности.

Длительное время специалисты отмечали в регионе редкие единичные встречи скопы в долине реки Суры и предполагали наличие пар, однако никто не находил мест гнездования. Только с созданием Пензенского водохранилища в 1978 году этот вид стал встречаться регулярно. В 1995 году в районе водохранилища была обнаружена первая гнездящаяся пара.

С этого времени в период гнездования одиночные птицы были отмечены на Вадинском водохранилище, Селитбенском озере в Кузнецком районе и в долине реки Суры в Городищенском, Лунинском, Никольском и Пензенском районах.

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В последнее десятилетие ежегодное присутствие гнездящихся пар сохраняется на Пензенском водохранилище. На территорию региона скопы прилетают в первой половине апреля.

Скопа — крупная хищная птица контрастной окраски. Самцы и самки отличаются белым с легкой желтизной низом тела. Поперек зоба расположены темные перья. На крыльях снизу виден характерный черно-белый рисунок с хорошо заметным пятном на кистевом сгибе. Верх тела, крыльев и хвоста однотонный, темно-бурый. По белой голове через глаз проходит широкая темная полоса.

Птицы этого вида населяют берега рек, озер и водохранилищ.

Гнездятся как непосредственно на водоемах, выбирая для этого сухостойные деревья в воде, так и на значительном удалении от них. Для устройства гнезда выбирают деревья с обломанной вершиной. В кладке обычно два–три яйца. Скопы питаются разнообразной рыбой.

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