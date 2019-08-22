Несколько концепций реконструкции сквера 40-летия Победы в Пензе подготовят к октябрю Общество

Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Несколько концепций реконструкции сквера 40-летия Победы в микрорайоне Арбеково города Пензы должно быть разработано к 1 октября. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Не подлежит сомнению, что данную территорию надо развивать. Создавайте рабочую группу. […] Готовьте несколько вариантов концепции развития парка. Мы представим их на обсуждение жителям, после чего примем решение и будем эту зеленую зону благоустраивать», — сказал он в ходе выезда на место в четверг, 22 августа.

Комментируя существующие идеи об использовании данной территории, одна из которых предусматривает строительство дворца бракосочетания, глава региона усомнился в целесообразности реализации данного проекта.

«Будем обсуждать все предложения, однако мне представляется, что в строительстве дворца бракосочетания здесь нет необходимости. Он должен располагаться в центре города — это будет удобно для всех. Тем более что здание бывшего кинотеатра «Родина» уже рассматривается как место размещения такого объекта», — пояснил Иван Белозерцев.

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Также он не поддержал вариант размещения в сквере музея военной техники.

«Что касается военной техники, не вижу необходимости перемещать ее с улицы Пионерской. Нужно еще подумать. Территория здесь большая, она требует вложений для того, чтобы все здесь привести в порядок — сделать пешеходные дорожки, очистить газоны и водоем, смонтировать освещение», — отметил он.

Иван Белозерцев обратил внимание на необходимость разграничения участков для занятий спортом, предназначенных для молодежи и людей старшего поколения.

Также он предположил, что территорию можно украсить арт-объектами, разместить там детскую площадку, обустроить патриотическую площадку, а на ручье Дальний, который граничит со сквером, создать пляжную зону, сообщает пресс-служба областного правительства.