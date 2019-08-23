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Бакунинский мост в Пензе закроют для транспорта с 15 сентября

09:14 | 23.08.2019 | Общество

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Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Движение транспорта по Бакунинскому мосту в Пензе будет прекращено с 15 сентября на два года в связи с началом реконструкции. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в управлении общественных связей Заречного.

Бакунинский мост в Пензе закроют для транспорта с 15 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В учреждении пояснили, что извещение о предстоящих изменениях поступило в адрес администрации Заречного из правительства Пензенской области.

«В настоящее время рассматриваются изменения в знаковом хозяйстве, а также разрабатываются схемы движения до Пензы муниципального общественного транспорта Заречного и маршруты движения зареченцев на личном автотранспорте», — добавили в управлении.

В ведомстве уточнили, что эта информация будет доведена до жителей после согласования новых схем и графиков движения с министерством промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «Автодорога» муниципальный контракт на реконструкцию Бакунинского моста через реку Суру и подходов к нему от улицы Урицкого до улицы Злобина.

Его цена составила 900 млн. 256 тыс. 160 рублей. Финансирование будет осуществляться по программе «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015–2021 годы».

Дата завершения работ — 1 сентября 2021 года.

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