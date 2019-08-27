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В Пензе подведены промежуточные итоги акции «Сурский край – без наркотиков!»

11:43 | 27.08.2019 | Общество

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Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. Около 150 звонков поступило на телефон круглосуточной горячей линии с начала VII акции «Сурский край – без наркотиков!», стартовавшей в Пензенской области 12 августа.

В Пензе подведены промежуточные итоги акции «Сурский край – без наркотиков!». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в большинстве случаев информация о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств нашла свое подтверждение.

С начала акции возбуждено 47 уголовных дел. Составлено 45 протоколов об административных правонарушениях. Изъято более 4,5 кг запрещенных веществ.

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Выявлено свыше 180 интернет-ресурсов со сведениями о способах приобретения и изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

В суды направлены заявления о прекращении права на управление транспортными средствами десяти лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом «Наркомания».

Зафиксировано более 100 нарушений закона, с целью устранения которых внесено 40 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 45 должностных лиц, в суды направлено 14 заявлений. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены три человека. По материалам проверки надзорного ведомства органом следствия возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков.

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