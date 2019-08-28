В Пензе объявлена благотворительная акция «Добро вместо цветов» Общество

Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» объявила благотворительную акцию «Добро вместо цветов», в рамках которой жителям Пензы предлагается пожертвовать НКО часть денег, предназначавшихся на покупку букетов для учителей в День знаний, 1 сентября.

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Вырученные в ходе нее средства будут направлены на обеспечение работы нянь в пензенской областной детской больнице имени Н.Ф. Филатова, осуществляющих уход за юными пациентами, оставшимися без попечения родителей.

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Как сообщается в анонсе акции, размещенном на страницах АНО «Квартал Луи» в соцсетях, одна ночная смена няни обходится некоммерческой организации в 1 тыс. рублей, в год — в 365 тыс. рублей.

«Это 730 букетов цветов стоимостью 500 рублей», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что участники акции вместо множества букетов могут купить один — от всего класса, сэкономленные деньги перевести на счет НКО, а во время линейки пронести в руках таблички с надписью «Добро вместо цветов», обратив тем самым внимание большого количества людей на важность благотворительной деятельности.