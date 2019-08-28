EN
08:35:30 Среда, 28 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе объявлена благотворительная акция «Добро вместо цветов»

08:16 | 28.08.2019 | Общество

Печать

Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» объявила благотворительную акцию «Добро вместо цветов», в рамках которой жителям Пензы предлагается пожертвовать НКО часть денег, предназначавшихся на покупку букетов для учителей в День знаний, 1 сентября.

В Пензе объявлена благотворительная акция «Добро вместо цветов». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вырученные в ходе нее средства будут направлены на обеспечение работы нянь в пензенской областной детской больнице имени Н.Ф. Филатова, осуществляющих уход за юными пациентами, оставшимися без попечения родителей.

Читайте также

В Пензе будущие иконописцы расписали палаты для детей-отказников

Как сообщается в анонсе акции, размещенном на страницах АНО «Квартал Луи» в соцсетях, одна ночная смена няни обходится некоммерческой организации в 1 тыс. рублей, в год — в 365 тыс. рублей.

«Это 730 букетов цветов стоимостью 500 рублей», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что участники акции вместо множества букетов могут купить один — от всего класса, сэкономленные деньги перевести на счет НКО, а во время линейки пронести в руках таблички с надписью «Добро вместо цветов», обратив тем самым внимание большого количества людей на важность благотворительной деятельности.

Загрузка...
Читайте также
Иван Красноперов и Артем Мелихов не будут играть за пензенский «Дизель» Пензенские педагоги не останавливаются на достигнутом — Виктор Кувайцев
Игорь Шунин возглавил кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СКР В Пензе за два месяца выявлено пять фактов самовольного строительства
В Пензе по проекту «БКАД» отремонтировано более 80 объектов В Пензе серийных воров задержали в ритуальном зале
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама