Новый фонтан начнет работать в центре Пензы в 2020 году — губернатор Общество

Пенза, 3 сентября 2019. PenzaNews. Новый фонтан, который планируется оборудовать на улице Московской в Пензе взамен существующего, начнет работать в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Мы вместе с руководством города Пензы провели большую работу, подготовили проектно-сметную документацию», — сказал он в ходе прямой линии, состоявшейся во вторник, 3 сентября.

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Фонтанная площадь Пензы

Глава региона уточнил, что документация прошла государственную экспертизу.

«Мы сегодня понимаем, какова цена вопроса строительства фонтана, благоустройства», — пояснил Иван Белозерцев.

По его словам, на последней сессии гордумы шестого созыва на эти цели были заложены определенные денежные средства, а также в рамках ранее достигнутой договоренности Сбербанк выделит на новый фонтан 100 млн. рублей.

«В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры, и уже в этом году мы приступим к реконструкции фонтана. В следующем году мы его запустим», — подытожил губернатор.