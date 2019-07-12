EN
19:21:17 Пятница, 12 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Чашу фонтана в центре Пензы начнут демонтировать в 2019 году

18:10 | 12.07.2019 | Общество

Печать

Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. Демонтаж чаши фонтана на улице Московской в Пензе и подпорных стенок прилегающей территории будет начат в 2019 году в рамках реконструкции объекта. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

Чашу фонтана в центре Пензы начнут демонтировать в 2019 году

Фото: Penza-gorod.ru

«Фонтан будет управляемый, светомузыкальный, его габариты увеличиваются. По бокам чаши будет обустроено два плоскостных фонтана, работающих в единой системе управления», — сказал вице-мэр.

Он напомнил, что концепция благоустройства Фонтанной площади разработана с участием консалтингового бюро «Стрелка», проектные решения рассмотрены общественностью и одобрены членами градостроительного совета Пензенской области.

«В целом, по проекту предстоит серьезный объем работ. Будут обустроены новые инженерные коммуникации, бетонное основание для плитки. Мощение предусмотрено из гранита. […] Четко видим функционал территории, запланированы зоны отдыха для взрослых и детей, спортивная площадка, установка малых архитектурных форм. Много места будет отведено под озеленение», — добавил Магомед Агамагомедов.

В свою очередь начальник отдела городского дизайна и среды мэрии – главный художник города Александр Киреев пояснил, что изменения претерпит и зеленая зона между фонтаном и улицей Кирова.

«Транзитный маршрут минимизируем, сделаем аллею с благоустроенными площадками, разместим здесь качели», — цитирует Александра Киреева пресс-служба администрации Пензы.

Читайте также

Виктор Кувайцев показал, как будет выглядеть новый фонтан в Пензе

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 декабря 2018 года был заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации для реконструкции фонтана на улице Московской с благоустройством прилегающей территории. При ее подготовке учитывалась концепция, разработанная московским КБ «Стрелка».

Позднее стало известно о том, что главе Сбербанка Герману Грефу направлено письмо с просьбой о финансовой поддержке реконструкции фонтана в центре Пензы.

21 апреля стало известно, что Сбербанк выделит 100 млн. рублей, столько же предусмотрят в региональном бюджете, часть средств изыщет город.

Загрузка...
Читайте также
В Кузнецке шестеро полицейских уличены в представлении недостоверных сведений о доходах Командующий Приволжским округом Росгвардии посетил Пензенскую область
В Пензе прораб осужден за подкуп представителя компании-конкурента Пензенскую область на российско-китайском молодежном форуме представят 10 студентов
Виктор Кувайцев показал, как будет выглядеть новый фонтан в Пензе В Пензенской области начата уборочная кампания
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама