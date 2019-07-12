Чашу фонтана в центре Пензы начнут демонтировать в 2019 году Общество

Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. Демонтаж чаши фонтана на улице Московской в Пензе и подпорных стенок прилегающей территории будет начат в 2019 году в рамках реконструкции объекта. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

Фото: Penza-gorod.ru

«Фонтан будет управляемый, светомузыкальный, его габариты увеличиваются. По бокам чаши будет обустроено два плоскостных фонтана, работающих в единой системе управления», — сказал вице-мэр.

Он напомнил, что концепция благоустройства Фонтанной площади разработана с участием консалтингового бюро «Стрелка», проектные решения рассмотрены общественностью и одобрены членами градостроительного совета Пензенской области.

«В целом, по проекту предстоит серьезный объем работ. Будут обустроены новые инженерные коммуникации, бетонное основание для плитки. Мощение предусмотрено из гранита. […] Четко видим функционал территории, запланированы зоны отдыха для взрослых и детей, спортивная площадка, установка малых архитектурных форм. Много места будет отведено под озеленение», — добавил Магомед Агамагомедов.

В свою очередь начальник отдела городского дизайна и среды мэрии – главный художник города Александр Киреев пояснил, что изменения претерпит и зеленая зона между фонтаном и улицей Кирова.

«Транзитный маршрут минимизируем, сделаем аллею с благоустроенными площадками, разместим здесь качели», — цитирует Александра Киреева пресс-служба администрации Пензы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 декабря 2018 года был заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации для реконструкции фонтана на улице Московской с благоустройством прилегающей территории. При ее подготовке учитывалась концепция, разработанная московским КБ «Стрелка».



Позднее стало известно о том, что главе Сбербанка Герману Грефу направлено письмо с просьбой о финансовой поддержке реконструкции фонтана в центре Пензы.

21 апреля стало известно, что Сбербанк выделит 100 млн. рублей, столько же предусмотрят в региональном бюджете, часть средств изыщет город.