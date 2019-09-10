При УМВД по городу Пензе будет сформирован новый общественный совет Общество

Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. Управление МВД России по городу Пензе приступило к процедуре формирования нового персонального состава общественного совета.

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В анкете, образец которой размещен на сайте регионального УМВД, желающим необходимо указать, какие проекты или мероприятия они хотели бы реализовывать в рамках деятельности совета и в каких направлениях работы намерены принимать участие.

Так, членам общественного совета предлагается присутствовать при проведении личных приемов граждан должностными лицами ведомства, выезжать в регионы для проверки жалоб на деятельность сотрудников полиции, участвовать в качестве общественных наблюдателей на массовых мероприятиях, в том числе акциях протестного характера.

Заявления от кандидатов и их согласие на обработку персональных данных принимаются до 19 сентября.

Прием аналогичных документов от граждан, которые изъявили желание войти в общественный совет при УМВД России по Пензенской области, завершился 8 сентября.