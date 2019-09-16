Умнов объяснил, почему Бакунинский мост обойдется вдвое дороже Свердловского Общество

Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Начальник МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Игорь Умнов разъяснил, почему обновление Бакунинского моста обойдется примерно вдвое дороже Свердловского.

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«Два объекта [по стоимости] сравнивать нельзя. Это зависит в том числе от инженерной инфраструктуры, которая на мосту находится. По Бакунинскому мосту будут выполнены работы в том числе по переустройству сетей газа — придется выполнять бестраншейным способом проходы по дну реки, […] и электрических сетей в таком же исполнении», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в мэрии Пензы в понедельник, 16 сентября.

Игорь Умнов также обратил внимание на то, что в случае со Свердловским мостом имел место капитальный ремонт, а Бакунинский ждет реконструкция.

«Мы полностью демонтируем все опоры, то, что в русле реки находится — ростверки, и устраиваем новое свайное поле, которое не требовалось при капитальном ремонте Свердловского моста. Собственно, от этого зависит стоимость объекта», — подчеркнул он.

Согласно данным портала госзакупок, 29 июня 2016 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице Светланы Кругловой, которая на тот момент занимала должность начальника, и московское общество с ограниченной ответственностью «Автодорога» в лице гендиректора Валерия Кузнецова заключили муниципальный контракт на капитальный ремонт Свердловского моста.

Его цена изначально составляла более 412 млн. рублей. В соответствии с допсоглашением №4 от 20 ноября 2017 года, она была увеличена до 422 млн. 351 тыс. 874 рублей, при этом около 385 млн. рублей составили средства федерального бюджета.

Свердловский мост был торжественно открыт после ремонта 21 ноября 2017 года.

29 апреля 2019 года МКУ «УКС Пензы» в лице начальника Игоря Умнова заключило с пензенским ООО «Автодорога» в лице гендиректора Татьяны Недопекиной контракт на реконструкцию Бакунинского моста через реку Суру и подходов к нему от улицы Урицкого до улицы Злобина.

Его цена составила 900 млн. 256 тыс. 160 рублей.

Предполагается, что средства поступят из бюджетов трех уровней: федерального — 450 млн. рублей, областного — 337,5 млн. рублей и муниципального — около 112,8 млн. рублей. При этом основной объем предусмотрен на 2020 и 2021 годы.

Дата завершения работ — 1 сентября 2021 года.