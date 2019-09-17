В Пензе пройдет фестиваль «Лидеры изменений. Равный – равному!» Общество

Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Двухдневный межрегиональный фестиваль «Лидеры изменений. Равный – равному!» пройдет в центре культуры и досуга Пензы 27 и 28 сентября. Об этом сообщила учредитель и исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

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«Пленарное заседание с участием известных спикеров Москвы, Петербурга, Самары и Пензы откроется в 10.00 после регистрации. Модератор встречи — наш наставник и известный эксперт из столицы Алексей Газарян», — написала она на своей странице в Facebook.

Мария Львова-Белова пояснила, что на фестивале выступят журналисты и блогеры, освещающие темы, связанные с социальными практиками и инклюзивными технологиями.

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«Гостями мероприятия станут люди с инвалидностью из разных регионов России, семьи с детьми, имеющими инвалидность, молодые люди с ограниченными физическими возможностями, специалисты СО НКО [социально ориентированных некоммерческих организаций], педагогические работники, резиденты «Квартала Луи», представители власти, СМИ», — добавила общественница.

Она уточнила, что фестиваль завершится дискотекой.

Межрегиональный фестиваль «Лидеры изменений. Равный – равному!» станет заключительным мероприятием одноименного проекта для людей с инвалидностью, реализуемого с использованием президентского гранта.

В рамках него состоялось 14 сессий с обучением и проживанием делегаций молодых людей с нарушениями здоровья. В результате 140 инвалидов познакомились с инклюзивной практикой «Квартала Луи» и доступной средой Пензы.

Участники проекта из 28 регионов страны оформили свои социальные инициативы в бизнес-планы.