В Пензе жители реализовали треть проектов, удостоенных грантов из городского бюджета Общество

Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. 16 из 45 социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) и инициатив жителей, на реализацию которых по результатам конкурсного отбора в 2019 году предусмотрены гранты в виде субсидий из городского бюджета, воплощены в жизнь. Об этом сообщила начальник отдела реализации социальной политики, развития местного самоуправления и внешних связей администрации Пензы Светлана Чернецова.

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«Участники завершили работы, готовят отчеты о выполнении 100% объема работ с подтверждением софинансирования собственными средствами, предусмотренными сметой», — сказала она в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 17 сентября.

Светлана Чернецова пояснила, что после проверки документов и результатов проведенной работы победителям конкурсного отбора будут перечислены денежные средства.

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Она добавила также, что на данный момент подрядчики определены по всем 45 проектам.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, работы на остальных объектах намечено завершить в октябре.

В июле 2019 года в Пензе были определены 45 победителей конкурса на право получения грантов в виде субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) и инициатив жителей.

В бюджете Пензы на предоставление грантов предусмотрели 18 млн. рублей. Еще 15,7 млн. рублей, или 47% от полной стоимости проектов, составило софинансирование со стороны жителей.