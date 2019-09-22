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На Бакунинском мосту в Пензе начали демонтировать асфальт и бетонный защитный слой

14:05 | 22.09.2019 | Общество

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Пенза, 22 сентября 2019. PenzaNews. Рабочие приступили к демонтажу асфальтового покрытия и бетонного защитного слоя на Бакунинского мосту в Пензе, который закрыт на масштабную реконструкцию.

На Бакунинском мосту в Пензе начали демонтировать асфальт и бетонный защитный слой

Фото: Penza-gorod.ru

Также на объекте ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций.

В воскресенье, 22 сентября, ход реконструкции оценили вице-мэр Пензы Магомед Агамагомедов и начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов.

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По итогам выезда на место Магомед Агамагомедов поручил завершить работы по переустройству газопровода до конца сентября, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Бакунинский мост в Пензе был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года. По плану, она должна завершиться к осени 2021 года.

Специалистам предстоит выполнить демонтаж старого сооружения и возвести новое. Большой объем работ связан с переустройством инженерных сетей. Новый мост будет иметь три полосы движения, тротуар и велосипедную дорожку.

Контракт на реконструкцию Бакунинского моста заключен с ООО «Автодорога». Его цена превышает 900 млн. рублей.

Объект включен в приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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