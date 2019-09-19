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Иван Белозерцев поручил ускорить реконструкцию Бакунинского моста в Пензе

09:30 | 23.09.2019 | Общество

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Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил завершить основные работы в рамках масштабной реконструкции Бакунинского моста в Пензе до конца 2020 года, а не к осени 2021-го, как это предусмотрено проектом.

Иван Белозерцев поручил ускорить реконструкцию Бакунинского моста в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По проекту на ремонт Бакунинского моста отводится два года. Это, я считаю, время слишком большое. […] Поручаю завершить основные работы до конца следующего года», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 23 сентября.

Он дал задание министру строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александру Гришаеву и и.о. главы администрации Пензы Сергею Волкову проработать данный вопрос с ООО «Автодорога», являющегося подрядчиком.

«Есть возможность увеличить количество бригад тогда, когда это можно сделать по технологическому процессу, работать в две смены. Задача состоит в том, чтобы основные работы завершить до конца следующего года. Задача очень серьезная. С этой задачей надо справляться», — добавил Иван Белозерцев.

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Бакунинский мост в Пензе был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года. По плану, она должна завершиться к осени 2021 года.

Специалистам предстоит выполнить демонтаж старого сооружения и возвести новое. Большой объем работ связан с переустройством инженерных сетей. Новый мост будет иметь три полосы движения, тротуар и велосипедную дорожку.

Контракт на реконструкцию Бакунинского моста заключен с ООО «Автодорога». Его цена превышает 900 млн. рублей.

Объект включен в приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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