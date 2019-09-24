Самым трудоемким этапом реконструкции Бакунинского моста в Пензе станет обустройство опор Общество

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Обустройство опор в русле реки Суры станет самым трудоемким и длительным по времени этапом реконструкции Бакунинского моста в Пензе. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

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Он пояснил, что по проекту предусмотрен их полный демонтаж, а также разбор опорных частей по обоим берегам, подходов и коммуникаций.

«В этих целях осуществляется отсыпка полуостровков. В последующем начнется бурение свай диаметром от 1 до 1,5 метров — технически сложная работа, которая будет вестись практически в воде. Чтобы ускориться, параллельно будем решать вопрос по изготовлению металлических пролетных строений. Здесь по опорам идут не бетонные балки, а именно металлические конструкции», — сказал вице-мэр в ходе совещания в городской администрации во вторник, 24 сентября.

Магомед Агамагомедов уточнил, что следующим этапом станет обустройство ограждения, бетонных слоев, асфальтового покрытия, деформационных швов, знакового хозяйства и инженерных коммуникаций.

Он также отметил, что специалисты ООО «Автодорога» приступили к активной фазе работ.

«Выполнено переустройство электрического кабеля. До 1 октября этого года будет заменен газопровод. Ведется демонтаж конструкции самого мостового сооружения, отфрезеровано асфальтовое покрытие, демонтировано бетонное покрытие и лестничные сходы с моста», — цитирует Магомеда Агамагомедова пресс-служба мэрии.

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Бакунинский мост в Пензе был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года. По плану, она должна завершиться к осени 2021 года.

Специалистам предстоит выполнить демонтаж старого сооружения и возвести новое. Большой объем работ связан с переустройством инженерных сетей. Новый мост будет иметь три полосы движения, тротуар и велосипедную дорожку.



Контракт на реконструкцию Бакунинского моста заключен с ООО «Автодорога». Его цена превышает 900 млн. рублей.

Объект включен в приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).