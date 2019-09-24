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В Пензе подготовят документацию на реконструкцию здания «Родины»

16:04 | 24.09.2019 | Общество

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Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил приступить к разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Родина» в Пензе, которое было приобретено в собственность области за 28 млн. рублей у компании «Тетис Кэпитал».

В Пензе подготовят документацию на реконструкцию здания «Родины». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нам необходимо начать работу по подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Родина», принять соответствующие решения», — сказал глава региона в ходе выездного совещания на территории строящегося Спасского кафедрального собора во вторник, 24 сентября.

Он отметил, что также следует грамотно подойти к модернизации общественного пространства, прилегающего к храму.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, участники совещания осмотрели площадку, ведущую от начала улицы Московской к Соборной площади, и обсудили детали предлагаемых вариантов благоустройства данной территории.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле 2017 года губернатор Иван Белозерцев заявил, что здания двух бывших пензенских кинотеатров «Москва» и «Родина» планируется вернуть в собственность региона.

Он предложил в перспективе открыть в «Родине» отделение ЗАГСа, чтобы после регистрации брака православные пары могли отправиться венчаться в Спасский кафедральный собор.

В августе 2018 года губернатор Иван Белозерцев в Москве обсудил возможность выкупа здания с представителями компании «Тетис Кэпитал», владевшей им.

В 2019 году оно было приобретено в собственность Пензенской области за 28 млн. рублей.

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