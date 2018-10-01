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Помещения бывшего кинотеатра «Москва» в Пензе переданы краеведческому музею

17:00 | 01.10.2018 | Культура

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Пенза, 1 октября 2018. PenzaNews. Помещения бывшего кинотеатра «Москва», расположенные в многоквартирном жилом доме на пересечении улиц Пушкина и Володарского в Пензе, которые ранее были возвращены в региональную собственность, переданы в ведение краеведческого музея. Об этом сообщил директор учреждения культуры Владимир Зименков.

Помещения бывшего кинотеатра «Москва» в Пензе переданы краеведческому музею. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, соответствующие формальности улажены в сентябре 2018 года.

«Долгое время здание было бесхозным, там никого не было. Там были канализационные воды внутри этого помещения. Сейчас, правда, осушили, но все равно большой ремонт потребуется», — пояснил он.

Владимир Зименков добавил, что в настоящее время обсуждается возможность открытия в бывшем кинотеатре музея уходящей эпохи, где можно будет почувствовать атмосферу, в которой жили разные поколения пензенцев.

«Пока это еще в стадии обсуждения», — отметил директор краеведческого музея.

Владимир Зименков пояснил, что планируется посвятить экспозицию периоду начиная с 1950-х годов, когда было построено здание, и более позднему времени вплоть до наших дней.

«Один из залов, как мы предполагаем, будет использоваться для проведения массовых мероприятий, в том числе для показов фильмов той ушедшей эпохи», — уточнил руководитель учреждения культуры.

По словам Владимира Зименкова, значительную часть музея предлагается сделать интерактивной.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2017 года губернатор Иван Белозерцев объявил о намерении вернуть помещения бывшего кинотеатра «Москва» в центре Пензы в собственность региона.

В июле стало известно, что они будут переданы «Театру доктора Дапертутто», а центр театрального искусства «Дом Мейерхольда», где проходят постановки, будет использоваться как музей.

В сентябре зампред областного правительства Олег Ягов сообщил, что ведется разработка проектно-сметной документации на ремонт здания.

В мае 2018 году министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова сообщила, что разместить там театр не получится, поскольку по существующим стандартам развлекательное учреждение такого плана не может находиться в здании, часть которого используется как жилая.

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