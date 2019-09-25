В Пензе скорректирована работа светофоров в связи с реконструкцией Бакунинского моста Общество

Пенза, 25 сентября 2019. PenzaNews. Работа светофоров в Пензе скорректирована на маршрутах, предложенных автомобилистам для объезда Бакунинского моста, который закрыт на масштабную реконструкцию.

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Так, на перекрестке улиц Кирова и Кураева в утренние часы увеличено время действия разрешающего сигнала и левоповоротной стрелки при движении со стороны путепровода имени ФУ БХУХО и в обратном направлении.

На пересечении улиц Чаадаева и Долгорукова в этот же период светофор теперь дольше горит зеленым для транспорта, движущегося по улице Долгорукова со стороны железнодорожного переезда.

На перекресте улиц Луначарского и Каракозова увеличено время действия разрешающего сигнала при движении по улице Луначарского со стороны Большого Сурского моста и в обратном направлении.

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Благодаря регулировке автомобилисты также могут быстрее проехать по улице Урицкого в районе перекрестка с улицей Максима Горького.

Кроме того, время действия разрешающего сигнала увеличено при движении по улице Свердлова на пересечении с улицей Гоголя, на перекрестке улиц Сурской и Рабочей для транспорта со стороны улиц Огородной и Восточной и на улице Свердлова перед мостом.

Также изменен режим работы светофора на перекрестке улиц Урицкого и Бакунина. Пешеходный переход преобразован в регулируемый.

По данным пресс-службы мэрии Пензы, принятые меры позволили улучшить дорожно-транспортную ситуацию, сократив время простоя автотранспорта.