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Администратор ярмарки в Заречном впервые определен по результатам конкурса

10:14 | 26.09.2019 | Общество

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Заречный, 26 сентября 2019. PenzaNews. Итоги первого открытого конкурсного отбора по определению администратора ярмарки, организованного в соответствии с новыми требованиями регионального законодательства, подведены в Заречном Пензенской области.

Администратор ярмарки в Заречном впервые определен по результатам конкурса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На него была подана только одна заявка. Администрация города заключит договор о предоставлении права исполнять функции администратора ярмарки с единственным участником конкурса индивидуальным предпринимателем Анатолием Сумбаевым.

Он будет заниматься решением всех основных вопросов, связанных с организацией и проведением этого городского мероприятия, например, привлекать к участию юрлиц и граждан, расставлять их по местам согласно утвержденной схеме, обеспечивать свободный доступ покупателей к торговым местам, проводить культурно-массовые мероприятия.

Также ему предстоит установить биотуалеты и контейнеры для сбора и вывоза отходов, проводить санитарную уборку территорий в процессе и после окончания работы ярмарки, а также решать другие организационные вопросы.

Администратору будут переданы все поступившие заявки для заключения договоров. Он будет взимать плату за участие в ярмарке, которая составит 50 рублей за 1 кв. метр.

Ранее соответствующие функции возлагались администрацией Заречного на муниципальные предприятия, в частности, на «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» и «Автотранс», сообщает управление общественных связей закрытого административно-территориального образования.

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