EN
17:32:13 Среда, 2 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор сделал прививку от гриппа

10:19 | 02.10.2019 | Общество

Печать

Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сделал прививку от гриппа.

Пензенский губернатор сделал прививку от гриппа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня сделал прививку от гриппа. В прошлом году вакцинация позволила нам значительно снизить уровень заболеваемости гриппом», — написал он в микроблоге «Твиттер» вечером в минувший вторник, 1 октября.

Глава региона сопроводил запись непродолжительным видео, на котором запечатлено, что весь процесс занял несколько секунд.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая партия вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» для иммунизации взрослого населения против гриппа поступила в Пензенскую область в начале сентября.

В рамках национального календаря планируется привить свыше 138 тыс. детей и 602 тыс. взрослых, включая 2 тыс. беременных женщин; за счет других источников финансирования — 34 тыс. человек «групп риска».

Загрузка...
Читайте также
За девять месяцев программой «Доступная среда» охвачено 12 почтовых отделений региона Заречный примет участие в проекте «Театр наций – театрам атомных городов»
Пензенский губернатор поручил активнее привлекать к труду осужденных Заключен под стражу житель Лопатинского района, обвиняемый в убийстве знакомого
В Заречном будет продолжено строительство велодорожки Пензенские поисковики примут участие в окружном слете в Кирове
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement