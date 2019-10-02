Пензенский губернатор сделал прививку от гриппа Общество

Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сделал прививку от гриппа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня сделал прививку от гриппа. В прошлом году вакцинация позволила нам значительно снизить уровень заболеваемости гриппом», — написал он в микроблоге «Твиттер» вечером в минувший вторник, 1 октября.

Глава региона сопроводил запись непродолжительным видео, на котором запечатлено, что весь процесс занял несколько секунд.

Сегодня сделал прививку от гриппа. В прошлом году вакцинация позволила нам значительно снизить уровень заболеваемости гриппом. pic.twitter.com/bvnvdlLql0 — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) October 1, 2019

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая партия вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» для иммунизации взрослого населения против гриппа поступила в Пензенскую область в начале сентября.

В рамках национального календаря планируется привить свыше 138 тыс. детей и 602 тыс. взрослых, включая 2 тыс. беременных женщин; за счет других источников финансирования — 34 тыс. человек «групп риска».