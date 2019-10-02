В Пензе из-за ярмарки запретят проезд по улице Славы в направлении «Ростка» Общество

Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Проезд по четной стороне дороги на улице Славы в Пензе — с улицы Кирова в направлении улицы Урицкого — будет запрещен с 23.00 пятницы, 4 октября, до 16.00 субботы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением ярмарки сельхозпродукции, которая будет действовать 5 октября с 8.00 до 15.00.

Исключение будет сделано для транспорта торговцев.

Планируется, что свою продукцию на ярмарку в Пензу привезут представители крестьянских фермерских и личных подсобных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели из разных районов области.

Жители смогут приобрести овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную и другую продукцию местных производителей.