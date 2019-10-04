Депутат Хомец поднял вопрос об открытии сквозного проезда через Центральный рынок Пензы Общество

Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы седьмого созыва от избирательного округа №15 Виктор Хомец, входящий во фракцию КПРФ, поднял вопрос о перспективах открытия сквозного проезда через Центральный рынок после окончания реконструкции Бакунинского моста.

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«Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, после открытия Бакунинского моста, как сказал губернатор [Иван Белозерцев], будет открыт проезд через Центральный рынок или нет?» — поинтересовался он у и.о. мэра Пензы Сергея Волкова в ходе третьей внеочередной сессии гордумы в пятницу, 4 октября.

Тот в свою очередь ушел от прямого ответа.

«Я не могу ответить сейчас на этот вопрос», — сказал Сергей Волков.

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По его словам, прежде чем давать какие-либо комментарии, необходимо изучить данную тему.

«Можете обратиться официально через соответствующий запрос, значит, получите соответствующий ответ», — предложил исполняющий обязанности мэра депутату.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вопрос об организации сквозного проезда по улице Бакунина через территорию Центрального рынка Пензы обсуждается уже несколько лет.

В конце декабре 2018 года губернатор Иван Белозерцев заявил, что дорогу следует открыть после окончания реконструкции Бакунинского моста.