Около 78% респондентов поддерживают идею сквозного проезда через Центральный рынок Пензы Общество

Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Почти 78% респондентов поддерживают идею сквозного проезда через Центральный рынок Пензы. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 19 апреля по 7 мая 2019 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

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Вопрос звучал следующим образом: «Как Вы относитесь к идее сквозного проезда по улице Бакунина через Центральный рынок Пензы?»

Отвечая на него, вариант «Полностью поддерживаю» выбрали 65,2% респондентов (326 пользователей), «Скорее поддерживаю» — 12,4% (62 пользователя).

Тех, кто выступает полностью против сквозного проезда через Центральный рынок Пензы, оказалось 14,4% (72 пользователя). За вариант «Скорее не поддерживаю» проголосовали 5% участников опроса (25 пользователей).

Затруднились с ответом 3% респондентов (15 пользователей).

Результаты данного опроса в целом принципиально не отличаются от тех, что были получены зимой 2017 года.

Вместе с тем при проведении онлайн-голосования в этом году были зафиксированы попытки повлиять на его итоги.

Так, в течение двух дней — 21 и 22 апреля — неизвестные лица с IP-адресов, которые не зарегистрированы в Пензе, с раннего утра до позднего вечера крайне активно голосовали лишь за один вариант ответа — «Полностью не поддерживаю».

В частности, свое неодобрение идее сквозного проезда через Центральный рынок Пензы с периодичностью несколько раз в минуту высказывали не только пользователи из Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Ульяновска, но и зарубежных стран — Германии, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Франции, США, Белиза и даже Сейшельских островов.

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На итоги опроса действия «накрутчиков» никак не повлияли, поскольку засчитывались только те голоса, которые были получены с IP-адресов, зарегистрированных в Пензе и Пензенской области.

При этом голос одного регионального пользователя учитывался за все время проведения опроса лишь один раз, хотя система также не ограничивала недобросовестных участников в самой возможности многократного голосования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вопрос об организации сквозного проезда по улице Бакунина через территорию Центрального рынка Пензы обсуждается уже несколько лет.

В конце декабре 2018 года губернатор Иван Белозерцев заявил, что дорогу следует открыть после окончания ремонта Бакунинского моста.