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В Пензе 1,3 тыс. семей с низким доходом получили выплату в связи с рождением первенца

08:45 | 07.10.2019 | Общество

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Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Ежемесячная выплата, которая назначается с 1 января 2018 года при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет, перечислена за октябрь 1 тыс. 330 семьям, проживающим в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Пензе 1,3 тыс. семей с низким доходом получили выплату в связи с рождением первенца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным мэрии, на эти цели направлено 11,8 млн. рублей.

Право на этот вид господдержки имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Кроме того, за октябрь перечислены ежемесячное пособие, выплачиваемое в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, и единовременное, полагающееся при рождении или усыновлении ребенка.

Их получателями стали 1 тыс. 674 семьи. На данные цели направлено 8,9 млн. рублей.

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