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В Пензе демонтировано два пролета Бакунинского моста

13:35 | 13.10.2019 | Общество

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Пенза, 13 октября 2019. PenzaNews. Рабочие демонтировали два пролета Бакунинского моста в Пензе, который планируется разобрать полностью и построить заново. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Пензе демонтировано два пролета Бакунинского моста

Фото: Penza-gorod.ru

По данным мэрии, специалисты занимаются переустройством сетей газо- и электроснабжения.

Кроме того, начата подготовка к устройству буронабивных свай.

В воскресенье, 13 октября, ход реконструкции проконтролировали вице-мэр Магомед Агамагомедов и начальник МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Игорь Умнов.

Комментируя увиденное, вице-мэр отметил, что работы ведутся без выходных дней, чтобы завершить предусмотренный проектом объем в максимально сжатые сроки.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Бакунинский мост в Пензе был закрыт на реконструкцию 19 сентября 2019 года. По плану, она должна завершиться к осени 2021 года.

Специалистам предстоит выполнить демонтаж старого сооружения и возвести новое. Большой объем работ связан с переустройством инженерных сетей. Новый мост будет иметь три полосы движения, тротуар и велосипедную дорожку.

Контракт на реконструкцию Бакунинского моста заключен с ООО «Автодорога». Его цена превышает 900 млн. рублей.

Объект включен в приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

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