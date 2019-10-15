В Пензе планируется приобрести новую новогоднюю иллюминацию Общество

Пенза, 15 октября 2019. PenzaNews. МКУ «Рекламная служба города Пензы» планирует приобрести новую новогоднюю иллюминацию по результатам рассмотрения предложений, поступивших из районных администраций. Об этом сообщил директор муниципального казенного учреждения Вадим Муравлев.

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«Необходимо рассмотреть возможность приобретения более 1 тыс. новых консолей для размещения на опорах линий электропередач. Кроме того, планируем закупить порядка 80 прожекторов для подсветки крон деревьев на центральных улицах города и световые завесы для украшения парков», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 15 октября.

Вадим Муравлев добавил, что в ноябре будет проведена основная ревизия технического состояния имеющейся в распоряжении иллюминации.

«Проверили состояние инсталляции «2019». Прорабатывается вопрос изготовления цифр «2» и «0», чтобы обновить композицию и разместить ее на площади Ленина. На этой неделе организуем ревизию иллюминации монумента «Глобус» и инсталляции «Елочная игрушка» у дома молодежи», — цитирует директора учреждения пресс-служба мэрии.