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В Пензе планируется приобрести новую новогоднюю иллюминацию

13:15 | 15.10.2019 | Общество

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Пенза, 15 октября 2019. PenzaNews. МКУ «Рекламная служба города Пензы» планирует приобрести новую новогоднюю иллюминацию по результатам рассмотрения предложений, поступивших из районных администраций. Об этом сообщил директор муниципального казенного учреждения Вадим Муравлев.

В Пензе планируется приобрести новую новогоднюю иллюминацию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Необходимо рассмотреть возможность приобретения более 1 тыс. новых консолей для размещения на опорах линий электропередач. Кроме того, планируем закупить порядка 80 прожекторов для подсветки крон деревьев на центральных улицах города и световые завесы для украшения парков», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 15 октября.

Вадим Муравлев добавил, что в ноябре будет проведена основная ревизия технического состояния имеющейся в распоряжении иллюминации.

«Проверили состояние инсталляции «2019». Прорабатывается вопрос изготовления цифр «2» и «0», чтобы обновить композицию и разместить ее на площади Ленина. На этой неделе организуем ревизию иллюминации монумента «Глобус» и инсталляции «Елочная игрушка» у дома молодежи», — цитирует директора учреждения пресс-служба мэрии.

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