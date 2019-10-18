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Пензенский губернатор предложил активистам РГО заняться родниками

10:58 | 18.10.2019 | Общество

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Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил председателю реготделения Русского географического общества Игорю Пантюшову рассмотреть возможность участия активистов РГО в работе по систематизации информации о действующих в регионе родниках и их благоустройству.

Пензенский губернатор предложил активистам РГО заняться родниками. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нужно заняться родниками Пензенского региона. Реестр родников у нас есть, но требуется актуализировать информацию. Взять пробы воды, провести исследования, чтобы люди знали, где и когда можно эту воду брать, а также привести в порядок территорию родников. Волонтеры могли бы помочь муниципалитетам провести эту работу», — отметил Иван Белозерцев в ходе встречи с Игорем Пантюшовым, состоявшейся в правительстве области.

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Глава региона добавил, что следующим этапом должность стать наведение порядка вблизи родников с чистой водой.

«Там, где вода хорошая, нужно обустраивать территорию, подготовив хорошие проекты. Необходима четкая информация: где конкретно находится родник, насколько он у населения востребован, есть ли площадка для стоянки транспорта, исторические сведения и легенды об этом роднике собрать», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Иван Белозерцев предложил реализовать такой проект в ближайшие два года.

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