Пензенский губернатор предложил активистам РГО заняться родниками Общество

Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил председателю реготделения Русского географического общества Игорю Пантюшову рассмотреть возможность участия активистов РГО в работе по систематизации информации о действующих в регионе родниках и их благоустройству.

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«Нужно заняться родниками Пензенского региона. Реестр родников у нас есть, но требуется актуализировать информацию. Взять пробы воды, провести исследования, чтобы люди знали, где и когда можно эту воду брать, а также привести в порядок территорию родников. Волонтеры могли бы помочь муниципалитетам провести эту работу», — отметил Иван Белозерцев в ходе встречи с Игорем Пантюшовым, состоявшейся в правительстве области.

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Глава региона добавил, что следующим этапом должность стать наведение порядка вблизи родников с чистой водой.

«Там, где вода хорошая, нужно обустраивать территорию, подготовив хорошие проекты. Необходима четкая информация: где конкретно находится родник, насколько он у населения востребован, есть ли площадка для стоянки транспорта, исторические сведения и легенды об этом роднике собрать», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Иван Белозерцев предложил реализовать такой проект в ближайшие два года.