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Суд не удовлетворил жалобу ФНС, касающуюся передачи объектов «Пензастроя» ЖСК

20:41 | 22.10.2019 | Общество

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Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Пензенской области от 22 августа 2019 года о передаче объектов незавершенного строительства обанкротившейся компании «Пензастрой» ЖСК «Единый», а жалобу ФНС России — без удовлетворения.

Суд не удовлетворил жалобу ФНС, касающуюся передачи объектов «Пензастроя» ЖСК. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее постановление суд в Самаре принял по итогам заседания, состоявшегося в минувший понедельник, 21 октября.

Оно вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение месяца.

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Определением Арбитражного суда Пензенской области от 22 августа 2019 года удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего ОАО «Пензастрой» Владимира Виноградова о погашении требований участников строительства путем передачи незавершенных объектов ЖСК «Единый».

В соответствии с ним, кооператив получает права застройщика на 10 объектов. В их числе проблемные дома в Пензе — на улицах Рахманинова, Ново-Казанской, ЖК «Райки» (первая и вторая очереди), а также в Засечном — ЖК «Лукоморье» (первая и вторая очереди).

Кроме того, ЖСК передаются права аренды земельных участков в Пензе — в 10-м микрорайоне Арбеково площадью свыше 19 тыс. кв. метров, в районе улицы Ново-Казанской площадью 10 тыс. кв. метров, на улице Ключевой площадью более 12 тыс. кв. метров; в Засечном — на улице Речной площадью около 15,5 тыс. кв. метров.

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