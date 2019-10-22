Суд не удовлетворил жалобу ФНС, касающуюся передачи объектов «Пензастроя» ЖСК Общество

Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Пензенской области от 22 августа 2019 года о передаче объектов незавершенного строительства обанкротившейся компании «Пензастрой» ЖСК «Единый», а жалобу ФНС России — без удовлетворения.

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Соответствующее постановление суд в Самаре принял по итогам заседания, состоявшегося в минувший понедельник, 21 октября.

Оно вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение месяца.

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Определением Арбитражного суда Пензенской области от 22 августа 2019 года удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего ОАО «Пензастрой» Владимира Виноградова о погашении требований участников строительства путем передачи незавершенных объектов ЖСК «Единый».

В соответствии с ним, кооператив получает права застройщика на 10 объектов. В их числе проблемные дома в Пензе — на улицах Рахманинова, Ново-Казанской, ЖК «Райки» (первая и вторая очереди), а также в Засечном — ЖК «Лукоморье» (первая и вторая очереди).

Кроме того, ЖСК передаются права аренды земельных участков в Пензе — в 10-м микрорайоне Арбеково площадью свыше 19 тыс. кв. метров, в районе улицы Ново-Казанской площадью 10 тыс. кв. метров, на улице Ключевой площадью более 12 тыс. кв. метров; в Засечном — на улице Речной площадью около 15,5 тыс. кв. метров.