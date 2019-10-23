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Более 70 кузнечан отправятся служить в осенний призыв

12:57 | 23.10.2019 | Общество

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Кузнецк, 23 октября 2019. PenzaNews. 73 жителя Кузнецка Пензенской области отправятся проходить службу в армии в осенний призыв.

Более 70 кузнечан отправятся служить в осенний призыв. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первая группа новобранцев направилась к местам службы — в Самару, Саратовскую и Ленинградскую области — 21 октября.

24 и 28 октября родные будут провожать в армию других призывников. Их ждет служба в морском флоте, военно-космических войсках, ВДВ, спецназе, а также прочих родах и видах войск в Хабаровске, Владивостоке, Калининграде, Челябинске и других городах.

Четверо жителей Кузнецка отобраны для прохождения службы в президентском полку.

Еще столько же призывников с высшим образованием отправятся в одну из элитных воинских частей Краснодара, сообщает пресс-служба администрации Кузнецка.

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