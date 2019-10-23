Для достройки первой очереди ЖК «Лукоморье» под Пензой найдут нового подрядчика Общество

Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. Новый подрядчик будет найден для завершения строительства ЖК «Лукоморье» в селе Засечном Пензенской области. Об этом сообщила начальник Госжилстройтехинспекции региона Инна Левченко.

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Руководитель ведомства напомнила, что после банкротства ОАО «Пензастрой» к работам, направленным на ввод первой очереди многоквартирного дома в эксплуатацию, по договоренности с правительством региона приступила инвестиционно-строительная группа «Энтазис», однако впоследствии она остановила их из-за отсутствия правовых оснований.

«В настоящее время поднимается вопрос о смене застройщика. Как мы помним, «Энтазис» там, к сожалению, так и не возобновил строительные работы», — сказала Инна Левченко в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 23 октября.

Она добавила, что вопрос достройки данного объекта находится под контролем.

«В ближайшее время будет озвучено новое юрлицо, которое завершит строительство этого дома», — пояснила начальник Госжилстройтехинспекции.