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Для достройки первой очереди ЖК «Лукоморье» под Пензой найдут нового подрядчика

18:26 | 23.10.2019 | Общество

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Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. Новый подрядчик будет найден для завершения строительства ЖК «Лукоморье» в селе Засечном Пензенской области. Об этом сообщила начальник Госжилстройтехинспекции региона Инна Левченко.

Для достройки первой очереди ЖК «Лукоморье» под Пензой найдут нового подрядчика. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Руководитель ведомства напомнила, что после банкротства ОАО «Пензастрой» к работам, направленным на ввод первой очереди многоквартирного дома в эксплуатацию, по договоренности с правительством региона приступила инвестиционно-строительная группа «Энтазис», однако впоследствии она остановила их из-за отсутствия правовых оснований.

«В настоящее время поднимается вопрос о смене застройщика. Как мы помним, «Энтазис» там, к сожалению, так и не возобновил строительные работы», — сказала Инна Левченко в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 23 октября.

Она добавила, что вопрос достройки данного объекта находится под контролем.

«В ближайшее время будет озвучено новое юрлицо, которое завершит строительство этого дома», — пояснила начальник Госжилстройтехинспекции.

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