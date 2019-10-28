Стало известно о проблемах, которые могут омрачить ввод новой школы в Пензе Общество

Пенза, 28 октября 2019. PenzaNews. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев сообщил о проблемах, которые могут омрачить ввод в эксплуатацию новой школы на 800 мест в микрорайоне «Арбековская застава» города Пензы.

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«По самой школе вопросов нет, по вводу. Конечно, она будет введена. Но надо обратить внимание на закольцовку первого этапа водопровода в этом микрорайоне. Там просто может «Горводоканал» не дать справку. Это раз. Второе, конечно — те 72 тыс. кв. метров [жилья], которые нам надо ввести вместе со школой», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 28 октября.

Александр Гришаев добавил, что три дома в микрорайонах №3 и №7 в Арбеково «обязательно надо сдавать» в текущем году, однако данные объекты, по его словам, идут «по краешку лезвия».

В свою очередь вице-мэр Пензы Юрий Ильин пояснил, что в настоящее время представители «Горводоканала» ставят под сомнение то, что застройщик «Застава» произведет оплату в соответствии с протоколом, который был подписан в сентябре.

Комментируя сложившуюся ситуацию, губернатор Иван Белозерцев поручил председателю правительства Пензенской области Николаю Симонову провести совещание с участием всех заинтересованных сторон.

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«Дорабатываем, чтобы там проблем не было. И с «Заставой» — пусть деньги-то берут в банке, если у них нет своих оборотных средств, и решают эту задачу. Протокол должен быть выполнен», — подчеркнул губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в рамках проекта «Жилье» предусмотрено выделение из федерального бюджета денежных средств Пензенской области на строительство школы в микрорайоне №6 Арбеково и автомобильной дороги.

При этом обязательным условием софинансирования является ввод в эксплуатацию девяти многоквартирных домов общей площадью 79 тыс. кв. метров в 3-м, 6-м и 7-м микрорайонах Арбеково.

В свою очередь для этого требуется осуществить строительство насосной станции водопровода «Побочино», первый этап которого планировалось завершить в 2019 году.